محافظ أسوان: توجيهات رئاسية مستمرة لدعم ورعاية شباب المحافظات

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة لشباب المحافظات لاسيما الحدودية، وتسخير كافة القدرات والإمكانيات لهم وتعزيز مهاراتهم واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابي ومثمر.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، مع 180 شابا من شباب المحافظات الحدودية، يمثلون محافظات (مطروح والوادي الجديد وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان) والذين يقومون بزيارة للمحافظة، ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي "أهل مصر".



أكد عطية حرص الدولة - في الجمهورية الجديدة - على الاهتمام بعصب الأمة وقوتها، لاسيما بالمحافظات الحدودية، والتي تمتلك العديد من المقومات المتنوعة؛ ليتيح المجال أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية، والذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والدفاع لتحويل التوجيهات الرئاسية لواقع ملموس.

أشار إلى أن استكمال برنامج "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية - والذي يشهد مشاركة واسعة من طلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية - يساهم في تعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، وإطلاعهم على عظمة الحضارة المصرية بالمناطق والمزارات الأثرية والسياحية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام تبادل الخبرات والثقافات والرؤى والأفكار البناءة.

في سياق أخر، هنأ عطية شباب محافظة أسوان من أبطال السباحة الـ31 سباحا وسباحة، والذين حصلوا على 51 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية؛ ليرفعوا أسم المحافظة عالياً في بطولة السباحة الشتوية بشرم الشيخ لمراكز شباب المحافظات الحدودية، والتي أقيمت في نهاية يناير الماضي.