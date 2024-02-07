عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاستقبال شهر رمضان.. محافظ أسوان يشدد لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية وزيادة المعروض

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الضرب بيد من حديد لمواجهة أى محاولات لاحتكار السلع ، مع تشديد الرقابة التموينية من خلال تكثيف الحملات المكبرة للجان المشتركة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ، لتحقيق التوازن المطلوب والحد من جشع بعض التجار

ويأتي ذلك فى خطوات استباقية للاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الشأن. 
 

محافظ أسوان: توجيهات رئاسية مستمرة لدعم ورعاية شباب المحافظات

السيطرة على حريق بقطار لنقل القصب في أسوان

السلع 

وكلف المحافظ بأن يتوازى مع ذلك إستكمال جهود الميكروباص الطائر ، والذى يجوب مختلف المدن والمراكز للمرور على كافة المواقع المستهدفة من المجازر والمخازن والمنافذ والجمعيات لمراجعة مختلف معايير السلامة والصحة المهنية وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك ، مع الاطمئنان على توافر السلع وعدم المغالاة فى أسعارها ، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات الرادعة والحازمة تجاه المخالفين ، وإصدار قرارات الغلق والتشميع ، ومصادرة المضبوطات لتحقيق أقصى المعدلات فى توفير السلع بما يصب فى تحقيق مصلحة المواطن الأسوانى باعتبارها فى مقدمة الجهود التنفيذية .

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع لجنة ضبط الأسعار بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مديرى الجهات المختصة ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان. 

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأن يتم زيادة المعروض وضخ كميات أكبر من المنتجات والسلع الأساسية والغذائية بالتنسيق مع كافة الجهات ، مع متابعة تطبيق تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، فيما يتعلق بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية. 

وطالب محافظ أسوان بأن يتكامل مع ذلك الدفع بالسيارات المتنقلة المحملة بالسلع والمواد الغذائية للقرى البعيدة والمناطق النائية من أجل وصول كافة المواد الغذائية للمواطنين ، فضلاً عن دعم وتفعيل مبادرات الوزارات والهيئات الوطنية والمجتمع المدنى بتقديم السلع المتنوعة بجودة عالية وبأسعار مناسبة .

 

 


 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

بشرى سارة لـ 13 مليون مواطن: زيادة 15% في المعاشات بتكلفة 74 مليار جنيه

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

قرار عاجل بشأن محاكمة المتهمين بخطف فتاتي الأسانسير

موضوعات متعلقة

بنسبة نجاح 77.7% .. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

أول تعليق من اتحاد عمال مصر على قرارات الرئيس السيسي

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

واي فاي وهدايا.. قريبا في مشروع تطوير الخدمات بمنطقة آثار الأهرامات

بعد رد حماس.. وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب مستمرة

يواجه الأردن| منتخب قطر يبلغ نهائي أمم آسيا بعد الفوز على إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

مكشوف وقصير.. هيدي كرم تثير الجدل بالتاتو| شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ