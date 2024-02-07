لاستقبال شهر رمضان.. محافظ أسوان يشدد لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية وزيادة المعروض

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الضرب بيد من حديد لمواجهة أى محاولات لاحتكار السلع ، مع تشديد الرقابة التموينية من خلال تكثيف الحملات المكبرة للجان المشتركة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ، لتحقيق التوازن المطلوب والحد من جشع بعض التجار.

ويأتي ذلك فى خطوات استباقية للاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الشأن.



السلع

وكلف المحافظ بأن يتوازى مع ذلك إستكمال جهود الميكروباص الطائر ، والذى يجوب مختلف المدن والمراكز للمرور على كافة المواقع المستهدفة من المجازر والمخازن والمنافذ والجمعيات لمراجعة مختلف معايير السلامة والصحة المهنية وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك ، مع الاطمئنان على توافر السلع وعدم المغالاة فى أسعارها ، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات الرادعة والحازمة تجاه المخالفين ، وإصدار قرارات الغلق والتشميع ، ومصادرة المضبوطات لتحقيق أقصى المعدلات فى توفير السلع بما يصب فى تحقيق مصلحة المواطن الأسوانى باعتبارها فى مقدمة الجهود التنفيذية .

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع لجنة ضبط الأسعار بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مديرى الجهات المختصة ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأن يتم زيادة المعروض وضخ كميات أكبر من المنتجات والسلع الأساسية والغذائية بالتنسيق مع كافة الجهات ، مع متابعة تطبيق تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، فيما يتعلق بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية.

وطالب محافظ أسوان بأن يتكامل مع ذلك الدفع بالسيارات المتنقلة المحملة بالسلع والمواد الغذائية للقرى البعيدة والمناطق النائية من أجل وصول كافة المواد الغذائية للمواطنين ، فضلاً عن دعم وتفعيل مبادرات الوزارات والهيئات الوطنية والمجتمع المدنى بتقديم السلع المتنوعة بجودة عالية وبأسعار مناسبة .



