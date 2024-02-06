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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق بقطار لنقل القصب في أسوان

قطار الديكوفيل -
قطار الديكوفيل - ارشيفية

نجح رجال الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان في السيطرة على حريق اندلع في إحدى عربات قطار الديكوفيل الخاص بنقل محصول قصب السكر بطريق قرية كوم أمبو قبلى. 

وترجع التفاصيل عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان إخطاراً يفيد باندلاع حريق في إحدى عربات قطار نقل محصول قصب السكر بخط قضبان الدوكوفيل بطريق قرية كوم أمبو قبلي دون وقوع أى إصابات أو خسائر بالأرواح.

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قطار الديكوفيل 

على الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بشكل أكبر، وتمكنت من السيطرة على الحريق. 

وبالفحص والمعاينة، تبين أن قطار نقل قصب السكر أثناء توجهه من الزراعات، بعد تحميل محصول القصب، خرجت شرارة نيران من القمامة المشتعلة بطريق قرية كوم أمبو قبلي ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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