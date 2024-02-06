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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوحدة المحلية بأسوان تنفذ رفع الإشغالات والنظافة بالمناطق والأحياء السكنية

جهود إزالة الإشغالات
جهود إزالة الإشغالات بأسوان

أوضح سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان  أن هذه الأعمال يتم تنفيذها بالشوارع والميادين الداخلية والرئيسية بمختلف أحياء المدينة جنوب وشرق وغرب والقرى والنجوع والمناطق السكنية المختلفة ، والتى إستهدفت رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، والإرتقاء بمستوى النظافة العامة لخلق متنفس حيوى وحضارى للمواطنين ، وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، وأيضاً رؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية .

يأتي ذلك ضمن جهود الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الجهات المختصة سلسلة الحملات الممتدة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لإستكمال أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية للتعامل الفورى مع الملاحظات التى يقوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برصدها أثناء جولاته الميدانية . 

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رفع الإشغالات

وأشار سيد مدنى إلى أنه يتوازى مع ذلك التدخل الفورى والسريع مع الأجهزة المعنية لإحتواء أى طوارئ ، وهو ما تم تنفيذه من خلال السيطرة على حريق فى نباتات الحلف والهيش بمنطقة غرب سهيل ، وأيضاً إخماد حريق أخر بأحد الوحدات السكنية دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح وسط مشاركة متميزة لرجال قوات الحماية المدنية .

وتكامل مع ذلك قيام العاملين بوحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف من المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات والأرصفة بشارع كورنيش النيل ، وعدد من الشوارع والسوق السياحى القديم ، وحدائق بلازا درة النيل والسلام وميدان المحطة ، بالإضافة إلى القيام بالتفتيش والمرور على مخازن تجميع وفرز وكبس المخلفات ، وتم تحرير  4 محاضر لمزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص . 

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