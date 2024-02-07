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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يستعرض إنجازات تحويل المحافظة لمتحف مفتوح وتطوير المناطق الأثرية والسياحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عضو لجنة السياحة بمجلس النواب نشوى الشريف ، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وخلال اللقاء استعرض اللواء أشرف عطية حجم الإنجازات التى حققتها المحافظة فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بعروس المشاتى ليتم وضع أسوان فى المكانة التى تليق بها سياحياً وتنموياً واقتصاديا وتجارياً باعتبارها من أفضل المشاتى السياحية فى العالم ولمقوماتها العديدة.

واكد المحافظ على أن ذلك يساهم فى تحويل مدينة أسوان إلى متحف مفتوح برؤية علمية مدروسة وهوية بصرية نابعة من البيئة والتراث الأسوانى ، مع تنفيذها على مراحل ، وخارج موازنة المحافظة بتوفير الإعتمادات المالية من البنوك الوطنية ضمن جهودها للعمل المجتمعى ، وأيضاً من الشركات الإستثمارية. 

فيما أشادت نشوى الشريف بالجهود التى تبذلتها المحافظة ، والهادفة للإرتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين ، وهو ما ساهم فى أن تصبح بانوراما جمالية متناسقة.

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المناطق السياحية

ولفتت بأن هذه الجهود تحققت أيضاً بشكل ملحوظ بالمناطق الأثرية والمزارات السياحية ، وخاصة ما تم تنفيذه بمشروع ممشى أهل مصر الحضارى بكورنيش النيل ، وكذا المسار السياحى للطريق الذى يربط المراسى السياحية بمعبد إدفو ، وغيره من المشروعات التنموية والخدمية التى تساهم فى جذب الحركة السياحية وزيادة الليالي الفندقية بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

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