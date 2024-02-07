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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلماني يزف بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء| فيديو

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالحزمة الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضاف أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة اتخذت خطوة للأمام في ملف التعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ من أكثر المحافظات انفلاتا في مخالفات البناء.

الرئيس السيسي وجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مجلس الوزراء يتحرك بقوة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية تعمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء

ولفت السجيني، إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، في ظل وجود 2.8 مليون طلب مقدم للتصالح في مخالفات البناء، أتوقع قبول أغلب الطلبات بنسبة تقارب الـ90% مع زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة لتوفيق الأوضاع للتصالح في مخالفات البناء.

احمد السجيني السيسي قرارات الرئيس الحزمة الإجتماعية مخالفات البناء

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