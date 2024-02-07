تطور مثير في خلاف نزار الفارس وحورية فرغلي

قال الإعلامي نزار الفارس، إنه تم الصلح بيني وبين الفنانة حورية فرغلي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خلاف بيننا خلال الفترة الحالية، حتى أنها تواصلت معه أثناء مرضها، وقمت بزيارتها إثناء وجودي في مصر.

وقال نزار الفارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن الفنانة حورية فرغلي تقبلت إعتذاري، مؤكدا أنه يجمعنا الحب والإحترام الآن.

وتابع الإعلامي نزار الفارس، أن مقولة الفنانة حورية فرغلي على أني يكيت بدل الدموع دم غير صحيحة، وما أثير أنه قد قالت ذلك عار تماما من الصحة.



