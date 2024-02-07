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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل رياضة الجيزة يشهد المعرض الختامي لمسابقة "جواهرنا المصرية"

الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

افتتح الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، المعرض الختامي لمسابقة "جواهرنا المصرية " والتي نفذته مديرية الشباب والرياضة بالجيزة - الإدارة العامة لتنمية النشء اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، بمركز شباب منيل شيحة التابع لإدارة شباب أبو النمرس.
وذلك بحضور النائب حسام عاشور عضو مجلس النواب عن دائرة أبو النمرس، عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب ، ايزيس مسعود مدير إدارة تنمية النشء ، إياد فتحي مدير إدارة شباب أبو النمرس ، ومديري الادارات الفرعية.
حيث تفقد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، المعرض الذي شارك فيه جميع الإدارات الفرعية وتحدث مع الفنانين النشء عن اعمالهم الفنية الرائعة، ورسوماتهم الخلابة، التي عبرت عن أهم معالم المحافظات وأهميتها التاريخية وضرورة الحفاظ عليها وعرض المعلومات العامة الخاصة.

وحث الوكيل خلال كلمته، المشاركين من النشء، على ضرورة الإهتمام بمواهبهم الفنية وتنميتها وأن مديرية الشباب والرياضة ترعى المواهب والموهوبين وشريك اساسي في دعمهم بكل ما يحتاجون إليه، وتسخير إمكانيات المديرية بمراكز الشباب التابعة لها في كل ربوع المحافظة لإحتضان هذه المواهب وأعمالهم الفنية .
وفاجأ وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، المشاركين من النشء بالإعلان عن تنظيم المديرية لهم، رحلة مجانية لزيارة معالم مصر السياحية، لزيادة الوعي السياحي والأثري لدى النشء وتعريفهم بأهمية السياحة لتنشئة جيل جديد يعي أهمية السياحة وكذلك تعريفهم بالمقاصد السياحية ببلدهم
وأكد الوكيل خلال كلمته أن مسابقة جواهرنا هي البداية لمسابقات قادمة لاكتشاف المواهب الفنية في جميع المجالات لدى ابنائنا من النشء.

كما ألقى النائب حسام عاشور كلمته والتي رحب فيها بالحضور وتشريفهم له في بلدته أبو النمرس وابدى اعجابه بما تقدمه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وتنفذه مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من أنشطه للشباب والنشء لتنمية مواهبهم . 
يذكر أن مسابقة "جواهرنا المصرية "، تهدف إلى تنمية المواهب الفنية لدى الطلائع وحثهم على البحث عن المعلومات ومعرفة المعالم السياحية بمختلف محافظات الجمهورية.

وخلال الفاعلية تم تكريم جميع الطلائع المشاركين في المسابقة وتهنئة الطلائع الفائزين بالمراكز الأولى، كما تم تكريم مديري الإدارات الفرعية ومسئولي النشء بالادارات الفرعية. 
وحصل على المراكز الأولى في المسابقة استبرق جمال مركز شباب امبابه التابع لإدارة شباب شمال ، رحمة إيهاب سعيد مركز شباب بشتيل التابع لإدارة شباب أوسيم - ألاء عيد أشرف مركز شباب ميت عقبة التابع لإدارة شباب العجوزة - هديل محمد ابراهيم ، مريم طارق مرتضى مركز الصفا للتنمية الشبابية التابع لإدارة شباب العمرانية - ياسمين أيمن محمود مركز شباب منيل شيحة، فاطمة أحمد حسني مركز شباب ميت قادوس التابعان لإدارة شباب أبو النمرس - نانسي أحمد سعيد مركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية - عبدالله محمد عويس مركز شباب الصف التابع لإدارة شباب الصف ، - يوسف أحمد محمود مركز شباب أولاد علام التابع لإدارة شباب الدقي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و توجيهات دكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة - مدير المديرية ، إشراف عادل فهمي  وكيل المديرية لشئون الشباب ، إيزيس مسعود مدير إدارة تنمية النشء، أحمد محمد اسماعيل، علا محمد ادارة تنمية النشء، وتحكيم المسابقة وسام صلاح، سلمى محمود، هشام عبد الغني.

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