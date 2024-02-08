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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون النبيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد بلغ سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها 2200 ريال سعودي، أي ما يقرب من 35 ألف جنيه مصري، وأنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر غير تقليدية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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