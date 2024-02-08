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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاني سامي يتحدث لـ صدى البلد عن كتابه "لماذا أشرف ذكي"

صدى البلد

كشف هاني سامي لصدى البلد عن كتابه لماذا أشرف ذكي عن سعادته بكتابة لهذا الكتاب.

و أضاف أن كتاب لماذا اشرف ذكي يحكي أشرف ذكي رحلة كبيرة جدا و ليس سيرة ذاتية.

و تابع أن الكتاب به اسرار عديدة عن الدكتور أشرف ذكي و إن دكتور اشرف ذكي خريج تجارة و قدم في الأكاديمية الفنون
و استطرد هاني سامي أن الكتاب أخذ 6 شهور تحضير و أن أشرف ذكي كان سعيد جدا بالكتاب


ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول 207414 زائر، وحرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع محافظات الجمهورية بكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.
ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.

هاني سامي اشرف ذكي تصريحات هاني سامي

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