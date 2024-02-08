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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مكتب متكامل.. سعر Galaxy Fold 4 في الكويت

Samsung Galaxy Z
Samsung Galaxy Z Fold4

اذا كنت من أصحاب الأعمال التي تحتاج متابعة مستمرة على مدار اليوم، سيلبي طلبك بكل سهولة وحش سامسونج، وهو جوال Samsung Galaxy Z Fold4 صاحب الشاشة المبهرة القابلة للطي.

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy Z Fold4 فى الكويت لسعة 256 جيجابايت 309 دينار كويتي.

Samsung Galaxy Z Fold4

يأتى جوال Samsung Galaxy Z Fold4 بشاشة رئيسية قياس 7.6 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+.

أما الشاشة الخارجية لجوال Samsung Galaxy Z Fold4 قياس 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وأيضاً طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، مع نوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy Z Fold4

يعمل جوال Samsung Galaxy Z Fold4 بنظام التشغيل أندرويد 14  مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

يمتلك جوال Samsung Galaxy Z Fold4 ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، وهي  من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy Z Fold4

بينما تجهيز الكاميرا لجوال Samsung Galaxy Z Fold4 تمثل فى كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

والكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy Z Fold4 المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

يطرح جوال Samsung Galaxy Z Fold4 بطارية قوية سعة 4400 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، تشحن من 0 إلى 50٪ فى 30 دقيقة فقط، مع قارىء لبصمات الأصابع على جانب الجهاز، والمصنع إطار من الألومنيوم المقوي بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، ويدعم القلم الالكتروني الشهير S Pen، وتتحمل الشاشة طيها أكثر من 200 ألف مرة بدون أى مشكلات.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy Z Fold4 في 3 ألوان هي البيج، الرمادي، والأخضر.

سامسونج Samsung Galaxy Samsung Galaxy Z Fold4 الكويت

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