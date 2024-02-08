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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيات ابيزا بخصم 70%

صدى البلد

تعتبر السيارة سيات ابيزا أحد أشهر سيارات الهاتشباك، وتعد إحدى أشهر الاصدارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين، كما شهدت تخفيضا لقيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها يصل الى 70%.

سيات أبيزا موديل 2023

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

ويتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

سيات أبيزا موديل 2023

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سيات أبيزا موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سيات أبيزا موديل 2022 نحو 5,105 دولارات، وذلك بعد تخفيضها 70%.

سيات ابيزا موديل 2023 سيات إبيزا سيات ابيزا الهاتشباك

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