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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أهم الطرق لتجهيز سيارتك خلال الشتاء

صدى البلد

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة في مصر والدول العربية تتعرض السيارات لعدة مشاكل فنية، بالإضافة لتأثر الإطارات والبطارية بسبب هطول الأمطار الكثيفة وما يصاحبها من تراكم للمياه.

 

ونتيجة لذلك تحتاج السيارات لفحص وصيانة مستمرة في فصل الشتاء أكثر من أي وقت آخر من العام، وخاصة في المناطق شديدة البرودة، لأن هذا الفصل يتميز بتدني درجات الحرارة وهطول الأمطار والثلوج وتشكل الصقيع، ولهذا يجب أخذ الحيطة والحذر مسبقًا.

 

أهم الطرق لتجهيز سياتك خلال الشتاء 

  • تزداد مشاكل بطاريات السيارات خلال فصل الشتاء حيث تعمل بكفاءة أكبر عند درجة حرارة 20 درجة مئوية وينخفض الأداء وفقا لذلك في الشتاء، لذلك يجب فحص مستوى السائل في خلايا هذه البطاريات مرة واحدة سنويا وتزويدها بالماء المقطر إذا لزم الأمر.

 

  • الحرص على بقاء البطارية نظيفة دائما ويجب فحص المشابك وأطراف التوصيل مع التأكد من ربطها بإحكام.

 

  • فحص مساحات الزجاج، واستبدالها إذا كانت متصلبة أو متشققة، واستبدال سائل الغسيل.

 

  • تفقد حالة الإطارات والتأكد من عدم وجود أي اهتراء او تشقق أو تآكل، وإذا كان التآكل فيها كثيراً فيجب أن تغيرها بأسرع وقت ممكن.

 

  • التأكد من ضغط الإطارات قبل الخروج بالسيارة في فصل الشتاء بسبب هطول الامطار وانتشار المياه والوحل على الطرقات.

 

  • استخدام الإطارات الشتوية، حيث صممت لتتماسك بشكل أفضل على الطرقات، وتقلل من مسافة الكبح أثناء الأمطار بشكل أفضل من الإطارات الصيفية.

 

  • تنظيف فتحات التهوية ومراوح التكييف، حيث يعملان على طرد الهواء المشبع بالماء الى خارج المقصورة ومنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارة لذلك يجب التأكد من صلاحيتها وسلامتها.

 

  • فحص وتنظيف مصابيح السيارة وتغييرها في حالة انخفاض كفاءتها، حيث تنخفض معدلات الرؤية في الشتاء.

 

  • فحص الفرامل والتأكد من عملها بكفاءة، حيث تحتاج الطرقات المبللة لمساحة كبح أطول من الطرق الجافة.
الشتاء البطارية مصر الدول العربية درجة الحرارة

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