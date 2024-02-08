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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا أوكتافيا بخصم 70%.. تفاصيل

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية سكودا باقة من أقوى السيارات الجديدة في السوق المصري، من أشهرها سكودا أوكتافيا موديل 2023، وشهدت قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها تخفيضاً يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج ضمن مبادرة المغتربين بدون جمارك او اوفر برايس.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

ويتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

 ينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

انتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 (الفئة الكاملة) محرك 1600 سي سي

بلغت قيمة السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 نحو 6,220 دولارا وذلك بعد تخفيضها 70%.

 

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 سكودا اوكتافيا اوكتافيا مجلس الوزراء الوديعة البنكية

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