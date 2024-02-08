الفريق الطبي بالزقازيق العام ينقذ مريضا مصابا بجلطة حادة بالقلب

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، أن أعضاء الفريق الطبي بقسم القلب نجح في إنقاذ حياة مريض ٥١ سنة محول من مستشفى بلبيس المركزي.

يأتي ذلك في إطار تكليفات وزير الصحة بسرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتحقيق التكامل ما بين مستشفيات الصحة وتحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية ودعم وإشراف الدكتور أحمد عبدالسلام مدير عام المستشفى والدكتور سيد فرج المشرف الفني على وحدة القسطرة القلبية والدكتور ياسر أمين رئيس قسم القلب.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المريض كان يعاني من جلطة حادة بالشريان التاجي وتليف بالكبد ودوالي بالمريء مما يتعارض من اخذ مذيب للجلطة (SK) وعلى الفور تم التعامل مع المريض بعمل أشعة تلفزيونية على القلب وتحاليل شاملة.

وتم دخول المريض لعمل قسطرة وتبين انسداد كامل للشريان الأيمن(Mid total RCA) وتم فتح الشريان بدعامة ووجود ضيق شديد بالشريان المحوري وتم فتح الشريان بدعامة (Subtotal LCX)وتم وضع المريض تحت الملاحظة بوحدة الرعاية المركزة للقلب وتتحسن حالته بصورة جيدة.

وتقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالشكر للفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبيه بقيادة الدكتور حسام عطية استشاري القلب ومدير وحدة القسطرة القلبيه والدكتور محمد زردق استشاري القلب والدكتور احمد يونس ط.م.القلب وعماد حمدي فني القسطرة ونسمه تمريض القسطرة.