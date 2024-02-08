موعد آذان المغرب لصائمي الإسراء والمعراج بالقاهرة والإسكندرية وأسوان

مع بداية كل يوم يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة، ولأن الصلاة على وقتها من أحب وأفضل الأعمال لله عز وجل، وكانت أمس ليلة الإسراء والمعراج، مما جعل كثير من صائمي يوم الإسراء والمعراج يبحثون عن موعد آذان المغرب لمعرفة موعد الإفطار.

ويقدم موقع صدى البلد اليوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 الموافق 27 من شهر رجب 1445 موعد أذان المغرب الصلاة فى القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات مصر.

ويؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة ٥:٣٧ م.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الظُّهْر١٢:٠٩ م

العَصر٣:١٥ م

المَغرب٥:٣٧ م

العِشاء٦:٥٦ م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الظُّهْر١٢:١٤ م

العَصر٣:١٨ م

المَغرب٥:٤١ م

العِشاء٧:٠١ م

مواقيت الصلاة في أسوان

الظُّهْر١٢:٠٣ م

العَصر٣:١٥ م

المَغرب٥:٣٩ م

العِشاء٦:٥٤ م

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر

الظُّهْر١١:٥٧ ص

العَصر٣:٠٩ م

المَغرب٥:٣٣ م

العِشاء٦:٤٨ م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الظُّهْر١٢:٠٥ م

العَصر٣:١٠ م

المَغرب٥:٣٣ م

العِشاء٦:٥٢ م