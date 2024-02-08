عرض برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي وشروق وجدي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "حي الفنانين وسط دمشق القديمة.. أجواء ساحرة تعود إلى آلاف السنين".

وأوضح التقرير أن الحياة الثقافية تعود إلى أحياء دمشق القديمة، مكان وجد كثيرا من الفنانين وطلابهم ومحبي الفن هدفهم، بيوت دمشقية تحولت لصالات عرض ومحترفات فن وسط حواري "باب توما"و"القيمرية" و"حارة اليهود"، حتى بات يطلق عليها حي الفنانين.

وذكر التقرير أن انتقال الكثير من صالات العرض إلى أحياء دمشق القديمة، غير النمط التقليدي في تلك الصالات وطريقة عرض اللوحات والأعمال الفنية الأخرى، طريقة وجد بها الكثير من الفنانين والجمهور حالة جميلة متميزة.

وتابع: "المعالم التاريخية في أحياء دمشق القديمة من مساجد وكنائس وقصور تشكل قبلة للسياح والزوار، وهو ما أوجد فعاليات أخرى كان أبرزها المطاعم والمقاهي منافسة لا يحبذها عشاق الفن".

وقال إدوارد شهدا، فنان، خلال حديثه بالتقرير، إن المكان فيه روح متراكمة نتيجة الناس الذين مروا عليه وتاريخه وقدمه، فجدران مباني هذه المنطقة مبنية من التراب والقش والخشب الذي يحتوي على كثير من الحميمية، وبالتالي هذه أجواء مشجعة للفنان في أن يستوحي ويبدع.