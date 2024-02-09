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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس وغرامة 5000 جنيه.. احذر تعريض حياة كبار السن للخطر

غرامة مالية
غرامة مالية

وافقت، لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتورعبد الهادي القصبي، علي مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يتضمن  48 مادة .

 

و أقر مشروع القانون الجديد، عقوبات قاسية لمن يعرض حياة كبار السن للخطر، حيث يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في الماده "24" من هذا القانون بالحبس مده لا تقل عن سته أشهر وبغرامه لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

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تضامن النواب توافق على مشروع قانون حقوق المسنين

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بحضور وزير المجالس النيابية ..تضامن النواب تناقش مشروع قانون حقوق المسنين

 كما يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامه لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوزعشرة الاف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الاتية:-

 

زور بطاقه المسن الاولى بالرعايه أو إستعملها مع علمه بالتزوير،و كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقه المسن الاولى بالرعايه حال تحريرها.

 

و يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سنة وبغرامهدة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد ولا تزيد عن عشرة الاف  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعايه شخص المسن أهمل في القيام بواجباتة نحوة أو في إتخاذ ما يلزم القيام بهذه الواجبات أو تحصل لنفسه على المساعده الماليه المقررة للمسن.

 

 

لجنة التضامن الاجتماعي مشروع قانون حقوق المسنين قانون حقوق المسنين حقوق المسنين عقوبات

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