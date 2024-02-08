علي جمعة: الباقيات الصالحات تبقى لك بعد الوفاة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ان أهل الله وجدوا في القرآن والسنة: كلمات أسموها بـ (الكلمات العشر الطيبات): "سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله" -وهذه الخمسة يسميها أهل الله بـ (الباقيات الصالحات)؛ لأنها هي التي تبقى لك بعد انتقالك إلى الله؛ حيث إنك حددت طريقك مع الله بها- ، "أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله". وبها تتم العشرة ، وهى تاج الذكر ؛ فالصلاة على النبي ﷺ، تغفر الذنوب، وتستر العيوب، وتنور القلوب.

وأوضح أن الصلاة على النبي ﷺ ترقي الإنسان في مدارج العبودية؛ لأنها تتعلق بالجناب الأجل ﷺ كما أن الصلاة على النبي ﷺ، تقبل من كل أحد، فإذا ضاق بالإنسان حاله، مع ذنوبه، وكثرة ترداده عليها، وعوده إليها؛ فليلجأ إلى الصلاة على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى ﷺ.

وتابع “يقول تعالى : {وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} قليل الكلام يغني عن كثيره، وإذا ما فتحت القرآن وجدته كله تصريحًا أو تلميحًا يدعوك إلى ذكر الله، فلا تنس ذكر الله حتى لا يقسو قلبك”.