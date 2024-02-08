حادثة غريبة من نوعها.. اختراق 3 ملايين فرشاة أسنان ذكية

قد تسمع كل فترة عن حادثة اختراق جديدة، ووقوع بعض الأجهزة الذكية ضحية للبرامج الضارة أو التطبيقات الخبيثة، والتي قد تصيب الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر بجميع أنواعها، ومع ذلك، ليست هذه الأجهزة فقط المعرضة لخطر الاختراق، فإن بعض الأجهزة المنزلية الذكية معرضة للهجمات بنفس القدر، وربما أكثر من ذلك.

في حادثة غريبة من نوعها، تمكن المتسللين خلال هذا الأسبوع، من استغلال نقاط ضعف في 3 ملايين فرشاة أسنان ذكية، لشن هجمات إلكترونية مختلفة، وقد تم اختراق أدوات الحمام الذكية واستخدامها لشن هجوم DDoS ضد شركة في سويسرا.

اختراق 3 ملايين فرشاة أسنان ذكية



ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة Aargauer Zeitung السويسرية الألمانية، فإن فرشاة الأسنان الذكية المستخدمة في هذا الهجوم أصيبت أولا ببرامج ضارة مما سمح لها بدمجها في شبكة الروبوتات التي تم استخدامها لتنفيذ هجمات DDoS على عدد من المواقع البارزة.

ونظرا لأن العديد من الأجهزة الذكية لا تتمتع بنفس المستوى من الحماية المضمنة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، فقد تمكن المتسللين بسهولة من اختراق 3 ملايين فرشاة أسنان ذكية تشكل شبكة روبوتية يمكن التحكم فيها عن بعد.

وتضمن الحادث التلاعب بفرشاة أسنان ذكية لاستهداف موقع إلكتروني لشركة سويسرية، مما أدى إلى تعطله لعدة ساعات وتسبب في أضرار مالية كبيرة للشركة.

اختراق 3 ملايين فرشاة أسنان ذكية

وخلال الفترة التي تعطل فيها الموقع، أدى ذلك إلى خسائر تقدر بالملايين وأضرار كبيرة أصابت أعمال الشركة السويسرية التي لم يذكر اسمها بسبب الهجوم، فإن هجوما مثل هذا قد يؤدي إلى تدمير بعض الشركات، لهذا السبب تعتبر هجمات DDoS التي تنفذها شبكات الروبوت خطيرة للغاية.

وإلى جانب سرقة معلومات بطاقة الائتمان وكلمات المرور والبيانات الحساسة الأخرى، غالبا ما يستخدم المتسللون البرامج الضارة لإصابة أجهزة الكمبيوتر الضعيفة بهدف إضافتها إلى شبكة الروبوتات.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنهم بعد ذلك شن هجمات واسعة النطاق دون الحاجة إلى توفير مواردهم الخاصة للقيام بذلك، وفي هذه الحالة، ثبت أن اختراق فراشي الأسنان الذكية هذه أسهل بكثير من القيام اختراق أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.

وعلى الرغم من أن معظم فراشي الأسنان الذكية مزودة بتقنية Bluetooth Low Energy، بدلا من الاتصال عبر شبكة WiFi، يسلط هذا الحادث الضوء على رسالة بالغة الأهمية، وهي أن أي جهاز ذكي يمكنه الاتصال بالإنترنت من المحتمل أن يتم استغلاله لأغراض ضارة، ومن بين ذلك الأجهزة المنزلية الذكية الخاصة بمراقبة الأطفال وصولا إلى فرشاة الأسنان الكهربائية.

وكان الفرع السويسري لشركة الأمن السيبراني Fortinet، في طليعة من دق ناقوس الخطر بشأن اختراق الأجهزة المزلية الذكية، وشدد فريق مكافحة الفيروسات ومنع التطفل التابع لشركة خدمات الأمن السيبراني الأمريكية، على أهمية التعرف على المخاطر المرتبطة بالأجهزة المتصلة بالإنترنت، حيث قام الفريق بإجراء تجربة تضمنت تعريض جهاز كمبيوتر غير محمي للإنترنت، شهدت اختراقه في 20 دقيقة فقط، مما يوضح السرعة التي يمكن أن تتحقق بها التهديدات السيبرانية.

وفي وقتنا الحالي، يزيد انتشار أجهزة إنترنت الاشياء في المنازل والشركات، وهي تعد من السبل التي يمكن للمهاجمين من خلالها تنفيذ هجمات حجب الخدمة الموزعه (DDoS)، إلى جانب الاستيلاء على الأجهزة التي تتراوح بين أجهزة التوجيه وكاميرات المراقبة وصولا إلى فرشاة الأسنان حاليا لتعطيل الخدمات عبر الإنترنت.

ولمكافحة هذا التهديد، يوصي الخبراء بإبقاء برامج جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة محدثة باستخدام تصحيحات الأمان التلقائية، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد استخدام برامج مكافحة الفيروسات ومراقبة الارتفاعات غير العادية في استخدام الطاقة والإنترنت في اكتشاف الإصابة بالبرامج الضارة أو منع تسللها إلى جهازك.