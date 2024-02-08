تضم جميع التخصصات.. قافلة طبية لأهالى واحة سيوة

تستقبل واحة سيوة في الفترة من 26 فبراير الجاري حتى 1 مارس 2024، قافلة الدكتور محمد عبد الجواد الطبية الاجتماعية السنوية التي ينظمها نادي روتاري الإسكندرية مريوط، بالتعاون مع كلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تضم عدداً من التخصصات (جراحة عامة - جلدية - باطنة - رمد - مسالك - جراحة عظام - انف وأذن - مخ وأعصاب- نساء وتوليد - طب اطفال- كشف نظارات)، مع إجراء العمليات الجراحية بالمجان، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية المقدمة لأهالي الواحة.

وأشاد محافظ مطروح بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المحافظة للتيسير على المواطنين والوصول بالخدمات الاجتماعية والطبية لجميع المناطق البعيدة والنائية.

ووجه بتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات بالتنسيق مع مركز ومدينة سيوة ومديرية الصحة وجميع الجهات المعنية بالمحافظة لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل أي عقبات، مع الإعلان عن القافلة بالصفحة الرسمية للمحافظة، وإذاعة مطروح المحلية، ووسائل الإعلام لتعريف المواطنين وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لأهالي سيوة.