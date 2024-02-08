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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية يُجري المسح التناسلي لـ3 آلاف رأس ماشية والتلقيح الاصطناعي لـ2630 رأسا

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية،  ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

وشدد غراب على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

من جانبه، قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية (إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية) قامت خلال  شهر يناير 2024 م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ3 آلاف و898 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ2630 رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

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