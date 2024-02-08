الصحة الفلسطينية: مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثتين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد بأن الصحة الفلسطينية، قالت إن مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثتين صحية وإنسانية نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع، و نواجه نقصا حادا في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية وتوقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن فصل الكهرباء عن أجزاء من مستشفى ناصر لعدة ساعات نتيجة نقص الوقود والاحتلال يمنع حركة سيارات الإسعاف ويعوق وصول الجرحى والمرضى إلى المجمع.

