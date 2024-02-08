رئيس مودرن فيوتشر: لم نفكر في استخدام الشرط الجزائي ضد حسام حسن

شدد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، على أن النادي لم يفكر مطلقًا في استخدام الشرط الجزائي ضد حسام حسن بعد رحيله عن تدريب الفريق لتولي تدريب منتخب مصر.

وقال دعبس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «واجبنا الوطني تجاه منتخب مصر جعلنا نفضل مصلحة المنتخب على مصلحة نادي مودرن فيوتشر».

وأضاف دعبس: «تعيين حسام حسن مطلب شعبي وجماهيري لتدريب منتخب مصر، فلا يمكن أن يكون هناك اعتراض من نادي مودرن فيوتشر على تعيينه، فهذا مستحيل».

وأشار إلى أنه حصل استئذان من اتحاد الكرة وكان موقفًا لطيفًا، وذلك قبل الإعلان عن تولي حسام حسن تدريب المنتخب، مضيفًا أن تدريب منتخب مصر كان حلمًا خاصًا لحسام حسن.

وأكد رئيس مودرن فيوتشر قائلًا: «لم نفكر مطلقًا في استخدام الشرط الجزائي ضد حسام حسن، وكان ذلك سيكون عيبًا».

وحول تعيين المدرب تامر مصطفى خلفًا لحسام حسن، قال وليد دعبس: «تامر مصطفى مدرب محترم جدًا، وهو مدرب مختلف متميز».

وفي سياقٍ منفصل، كشف وليد دعبس عن أن سيد عبد الحفيظ كان ضمن خطط نادي مودرن فيوتشر لتولي منصب إداري ومنصب مدير الكرة في النادي، ولكن الأمور لم تتم وذلك بسبب ظروف معينة خاصة به.