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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| انتهاء إجازة نصف العام اليوم.. قرار عاجل لسد عجز المدرسين في الترم الثاني.. والكلية الملكية للجراحين بإنجلترا تدرس فتح فرع في مصر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

انتهاء إجازة نصف العام اليوم.. وقرار عاجل لسد عجز المُعلمين بالمدارس بالترم الثاني


 


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، هو آخر يوم في إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس.

 

رئيس جامعة سوهاج يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة مع وفد مجلس الوزراء

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه، المهندس هيثم مازن بأمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات الإنشائية القائمة بمقر الجامعة الجديد.

 

 

التعليم العالي: الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا تدرس فتح فرع في مصر

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة بالمملكة المتحدة برئاسة البروفيسور رون باركس رئيس الكلية الملكية للجراحين؛ لبحث تعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ومارك هوارد رئيس المجلس الثقافي البريطاني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

 


رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد إيست لندن

استقبل ا.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس  بروفيسور اماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن لبحث سبل التعاون بين الجامعتين وتوسيع نطاق التعاون مع جامعة ايست لندن ليشمل كليات أخرى كالصيدلة والتمريض والإعلام بجانب كليتى الهندسة والحاسبات والمعلومات.


 

 

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