حسن مكاوي يكشف سبب عدم وجود علاقة بين الفنانين والكتاب وأساتذة الجامعات

كشف حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، سبب عدم وجود علاقة بين الفنانين والكتاب وأساتذة الجامعات، مؤكدًا أن متغيرات المجتمع أدت لتفكك التجمعات، وزمان كنا نرى محمد عبدالوهاب، كان في معية أحمد شوقي.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدور السادس في الأهرام كنا نرى ندوات شبه يومية يحضرها جميع النجوم والكتاب، مشيرًا إلى أن الفكر الجمعي وتبادل الأفكار كانت تصب على الكل ولكنها الآن قلت.

وأكد أن التعليم في حالة من التراجع بصفة عامة و كل واحد من النجوم أصبح منشغلًا بنفسه ويبحث عن الشهرة لنفسه بشكل أكبر، والعمل الجماعي يتقلص ويقل لصالح الظهور الفردي وأن يكون هذا الفنان هو الموجود والتريند وممكن يكسب بشكل وقتي ولكن على المدى البعيد سيكون هناك خسارة للجميع.