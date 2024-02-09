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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع|فيديو

حنان رمسيس
حنان رمسيس

سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات امس الخميس جلسة نهاية  الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين المصريين والعرب الأفراد نحو البيع.

وقالت حنان رمسيس، خبير أسواق المال بالبورصة المصرية، ربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32 مليار جنيه؛ لينهي التعاملات عند مستوى 2 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 10.7 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات نقل ملكية.. فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.8 مليون جنيه.

وأضافت رمسيس ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 1.81 %؛ ليصل إلى مستوى 28411.41 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 1.74 %؛ ليصل إلى 6886.12 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1.78 % إلى قيمته؛ ليصل إلى 9679.78 نقطة.

وأشارت حنان رمسيس ان أعلنت إدارة البورصة، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والقاهرة للدواجن، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والتعمير والاستشارات الهندسية، والمهندس للتأمين، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وايه كابيتال القابضة.


وتابعت رمسيس،  بلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية  2 تريليون و4 ملايين جنيه، بنهاية الأسبوع مما يمثل انخفاضا بنحو 0.56% بنحو 11.1 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 302.5 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول أكثر من 6 مليارات ورقة منفذة على 902 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 283.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7.6 مليارات ورقة منفذة على نحو مليون عملية خلال الأسبوع الماضي.

 

وأضافت خبير أسواق المال بالبورصة المصرية، أن الأسهم استحوذت على 10.22% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 89.78 % خلال الأسبوع، وسجلت تعاملات المصريين 91.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 2.8% والعرب على 5.8% بعد استبعاد الصفقات، ليسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 233.2 مليون جنيه والعرب صافي بيع بقيمة 285 مليون جنيه.

2 تريليون 7 مليار جنية ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أسهم الشركات المقيدة ب أسواق المال بالبورصة المصرية الاسهم الصغيرة والمتوسطة الحديد والصلب للمناجم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الشركات المقيدة بالبورصة المؤشر الرئيسي للبورصة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بالبورصة المصرية إيجي إكس 3 ايجى أكس 30 جلسة نهاية الأسبوع خبير أسواق المال بالبورصة المصرية صناديق الاستثمار المحلية لبورصة المصرية مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نهاية الأسبوع

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