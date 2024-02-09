نجم منتخب مصر السابق يهاجم مدحت شلبي لسخريته من الكرة المصرية

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مدحت شلبي أصبح مهتما بالتريند وبكثرة اطلاق "الإفيهات" خلال التعليق على المباريات سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكدا أن تعليقه لا يليق مطلقا كما أن هناك تفوق مصري واضح في مواجهات الفرق السعودية مؤخرا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "منتخب نيجيريا يقدم مستوى دفاعي قوي، كما أن لديه هجوم جيد، وهم الأقرب للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا على حساب كوت ديفوار".

وأضاف: "من الوارد أن يقيم حسام حسن معسكر لمنتخب مصر، بالعناصر المحلية مع انضمام المحترفين بعدها بأيام، قد يبدأ من يوم 10 مارس، ولذلك يجب الجلوس مع اتحاد الكرة للتنسيق مبكرًا حول مواعيد المعسكر المقبل".

وتابع: "حسام حسن يريد دائما اكتشاف لاعبين شابة، والتأكيد سوف يعمل على ضم عناصر صغيرة في السن من الأندية ومنحهم الثقة في المباريات الدولية".