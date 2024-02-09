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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عيادة نقابة الصحفيين تفتح أبوابها خلال الأسبوع الثاني من فبراير

صدى البلد

تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عن جدول تشغيل العيادة الخارجية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة، خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير، بالتعاون مع عدد من الاستشاريين والأطباء والجهات الطبية في مختلف التخصصات الطبية ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم.
 

كما اعلنت اللجنة عن ملاحظات هامة:
 

  • الكشف مجاناً وبأسبقية الحضور لكل أعضاء النقابة، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة.
  • كشف أسر الصحفيين مجاناً بكارنيه مشروع العلاج، ويشمل فقط (الزوجـ/ـة – الأبناء – الوالدين).
  • ويشمل جدول الأسبوع الثاني من شهر فبراير التخصصات الآتية*:
  • د. رشا أحمد إبراهيم – إستشاري الباطنة العامة والغدد الصماء والسكر*
  • الموعد: السبت 10 فبراير – من 10 صباحاً إلى 2 ظهراً.
  • تعمل العيادة يوم السبت (أسبوعياً) في نفس الموعد.
  • د. عمرو غريب – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان الموعد: الأحد 11 فبراير – من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً و تعمل العيادة يوم الأحد ( أسبوعياً) في نفس الموعد.
  • د. ناجي سعد – استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية العيادة بالتعاون مع مستشفى وقاية التخصصي و الموعد: الاثنين 12 فبرير – من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً.
  • د. دينا محمود أيوب – استشاري العلاج الطبيعي وأمراض النطق والكلامو الخدمة المقدمة الكشف والتقييم لحالات التأخر اللغوي والدراسي وبطء التعلم والكشف المبكر لحالات الإعاقات والموعد: الثلاثاء 13 فبرير – من 12 ظهراً حتى 3 عصراً.
    ▪ تعمل العيادة مرتين (شهرياً) في نفس الموعد.
  • د. محمد أحمد عبد الفتاح – مدرس واستشاري جراحة العظام و الموعد:  الأربعاء 14 فبرير – من 12 ظهراً حتى 3 عصراً.

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