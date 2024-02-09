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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على صحراوي سمالوط بالمنيا

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص

أصيب 13 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا وتم نقل المصابين إلى المستشفى  لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب مدخل محور سمالوط بالطريق الصحراوي الغربي. 

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انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة سمالوط الي موقع الحادث وتبين إصابة 13 شخص من بينهم طفل بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلى المستشفى. 

الأجهزة الأمنية بالمنيا إصابة 13 شخص الطريق الصحراوي الغربي سيارة ميكروباص سيارات الإسعاف عمليات النجدة مركز سمالوط شمال المنيا

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