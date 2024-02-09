إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على صحراوي سمالوط بالمنيا

أصيب 13 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب مدخل محور سمالوط بالطريق الصحراوي الغربي.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة سمالوط الي موقع الحادث وتبين إصابة 13 شخص من بينهم طفل بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلى المستشفى.