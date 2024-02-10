زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان لافت| شاهد

حرصت رانيا أبو النصر، زوجة ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة جديدة لها.

وتألقت زوجة ماجد المصري في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا ذا أكمام مكشوفة من القماش اللامع الذي كشف عن رشاقتها.

وانتعلت زوجة ماجد المصري بوت طويلا للغاية يصل أعلى الركبة باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، ما زاد من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.