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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان لافت| شاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

حرصت رانيا أبو النصر، زوجة ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة جديدة لها.

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وتألقت زوجة ماجد المصري في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا ذا أكمام مكشوفة من القماش اللامع الذي كشف عن رشاقتها.

وانتعلت زوجة ماجد المصري بوت طويلا للغاية يصل أعلى الركبة باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، ما زاد من جاذبيتها.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

زوجة ماجد المصري

 

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