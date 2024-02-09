الهندسة البيئية: مطلوب زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 30% وتقليل الوقود الاحفوري

قالت الدكتورة نهي سمير أستاذ الهندسة البيئية إن الساعة المناخية تعني تغير توزيع الفصول بتوزيعا خلال فصل الربيع والخريف والصيف والشتاء في مواعيدهم نتيجة التغير في درجات الحرارة الذي شهده العالم خلال الفترة السابقة بعد الثورة الصناعية.

وتوقعت سمير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أن توقيتات فصول السنة سوف تتغير مواعيدها، لافته الى أن بعص الأماكن ستشهد فصلين وليست أربعة فصول طوال العام حسب الدراسات المتوقعة الحالية، مطالبة بضرورة إتخاذ إجراءات للحد من التغيرات المناخية.

وتابعت أستاذ الهنسة البيئية: هناك فصول اختفت تماما في الكثير من الدول وبالتالي تتغير درجات الحرارة في الفترات السابقة.



ونوهت بضرورة تفعيل الإجراءات والقرارات التى اتخذت في cop 28، سواء بين زيادة الطاقة الجديدة و والمتجددة بنسبة ٣٠% وتقليل الوقود الاحفوري تدريجيا.