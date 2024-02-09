واتساب يحذف حسابات الإسرائيليين المحتجزين في غزة.. ما القصة؟

حذف تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، حسابات الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، الذين تم قتلهم منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد تلقي أهالي الرهائن رسائل، مفادها أن أقاربهم الذين يعدون من بين الذين اختطفوا أو قتلوا في غزة "تركوا المجموعة" على تطبيق واتساب.

واتساب يغلق حسابات الإسرائيليين المحتجزين في غزة

ويرجع السبب الرئيسي وراء قيام شركة "ميتا"، بإغلاق حسابات واتساب التابعة للإسرائيليين المحتجزين في غزة، هو عدم نشاط الحساب لفترة طويلة.

وذلك وفقا لإحدي سياسة الامان التي تتبعها المنصة، ففي أوائل عام 2021، أعلنت شركة واتساب عن سياستها المثيرة للجدل "حذف الحسابات الغير نشطة"، حيث يتم تقوم الخدمة بحذفه بعد مرور 120 يوما من عدم استخدامه.

وتنص سياسة الحذف الخاصة بـ واتساب، إلى أنه يتم حذف أي حساب وإزالته من أي مجموعة هو عضو بها تلقائيا بعد 120 يوم من عدم تنشيط الحساب، وفي بعض حالات عدم النشاط لفترة قصيرة، تقوم المنصة بإغلاق الحساب إذا تركه المستخدم لمدة 45 يوما دون نشاط.

ووفقا لهذه السياسة، قام واتساب بحذف حسابات الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية مع دخول الحرب على غزة يومها الـ126، بعد ما يقرب من خمسة أشهر من تنفيذ حركة حماس لهجوما على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، مازال 136 إسرائيليا ما زالوا في غزة.

لذلك، تم فصل حسابات الإسرائيليين المحتجزين وإزالتهم من جميع المجموعات المشاركين بها بعد مرور أربعة أشهر (بالتحديد في 3 فبراير 2024)، أو 120 يوما من عدم النشاط، وفقا لسياسة الأمان الخاصة بـ واتساب.

وغالبا ما يتعلق سبب حذف واتساب لحسابات المستخدمين الغير نشطة، بحقيقة أن بياناتهم لا تزال موجودة في مكان ما على خادم الشركة حتي بعد توقف الخدمة، ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الخصوصية والأمان لحسابات المستخدمين، حيث تقوم موفري خدمات الهاتف المحمول بإعادة تدوير أرقام الهواتف إذ لم تستخدم لمدة طويلة.

لذلك من المحتمل أن مستخدما آخر، سيحصل على رقم الهاتف بعد إعادة تدويره، ويقوم بإنشاء حساب واتساب جديد، ولكنه قد يستعد حساب المالك السابق لرقم الهاتف بنفس معلوماته المحفوظة على خوادم الشركة، لذلك قد تقوم واتساب بحذف حسابك إذا اكتشفت أنه تم تثبيته على جهاز مختلف بعد 45 يوما من عدم النشاط، مما يعني أن مستخدما مختلفا لديه رقم الهاتف الآن.