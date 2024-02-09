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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتشحنه غلط.. 3 خرافات شائعة حول بطارية آيفون لا تصدقها

3 خرافات شائعة حول
3 خرافات شائعة حول بطارية آيفون لا تصدقها

تمثل عملية شحن هواتف آيفون إشكالية كبيرة لمستخدمي هذه الأجهزة الباهظة التكلفة، حيث يجب اتباع بعض التعليمات للحفاظ على عمر بطاريات أجهزة آيفون حتى تدوم لفترة أطول وتقدم أداء جيدا مع الاستخدام الطويل.

هناك العديد من الحيل ومئات النصائح المخصصة للحفاظ على عمر بطارية آيفون، تتمثل بعضها في إيقاف تشغيل بعض مزايا الجهاز مثل الواي الفاي أو البلوتوث، ولكن بعضها لن يقدم أي فائدة لجهازك، وبعض النصائح خرافة قد تضيع وقتك فقط.

 

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3 خرافات شائعة حول بطارية آيفون لا تصدقها

إليك مجموعة من الخرافات المستمرة حول تعزيز عمر بطارية آيفون وفقا لـ iDropNews، التي يجب أن تتوقف عن القلق بشأنها والتي تتمثل فيما يلي:

1. إيقاف تشغيل الواي فاي والبلوتوث:

أشارت بعض التقرير عبر الإنترنت إلى ضرورة إيقاف تشغيل الواي فاي والبلوتوث للحفاظ على عمر بطارية آيفون لفترة أطول، ولكن في الحقيقة، تعد شبكة واي فاي Wi-Fi مستهلكا منخفضا للطاقة على جهاز iPhone، كما هو الحال مع تقنية البلوتوث.

وفي الواقع، سيستهلك جهازك طاقة أكبر من البطارية عند تشغيل بيانات الجوال 4G أو5G أكثر بكثير من شبكة الواي فاي، وعندما يتم إيقاف تشغيل Wi-Fi، سيلجأ إلى الشبكة الجوال الخليوية بدلا من ذلك وهذا خطا طبعا.

فإذا كنت تريد حقا توفير طاقة البطارية، فأنت بحاجة إلى تشغيل وضع الطيران لإيقاف تشغيل شبكات الجوال، ولكن تذكر أن تقوم بذلك في الوقت الذي لا تستخدم فيه الهاتف أو تتلقي أي مكالمات هاتفية.

2. فرض الإيقاف الإجباري للتطبيقات:

يعتقد الكثير من الأشخاص أن الإيقاف الإجباري لبعض التطبيقات يعد توفيرا للطاقة، خاصة إذا كنت تستهلك طاقة كبيرة، ولكن الحقيقة أنه لا يعتبر ذلك شرطا للحفاظ على عمر بطارية آيفون.

حيث سيؤدي فتح التطبيقات وإغلاقها باستمرار إلى استهلاك المزيد من الطاقة، وفي هذه الحالة سيتعين على جهازك إعادة تشغيل كل شيء مرة أخرى في كل مرة، لذا، بالنسبة لتلك التطبيقات التي تستخدمها بشكل متكرر مثل واتساب أو فيسبوك، فمن الأفضل تركها تعمل بشل طبيعي.

3. ترك البطارية تنفد:

ظل الكثير من الأشخاص لديهم إعتقاد خاطئ، بأن ترك الهاتف يستنزف طاقة البطارية بالكامل حتي 0٪ قبل شحنه مرة أخرى هو أفضل طريقة للحفاظ على بطارية آيفون والطريقة الأمثل لشحنه.

ولكن في واقع الأمر هذا غير صحيح تماما، ففي الوقت الحاضر، أصبحت التكنولوجيا أكثر ذكاءً ولا تحتاج إلى استنزافها للمساعدة في استمرار عمر البطارية لفترة أطول، لذلك لا تخف من شحن جهاز iPhone الخاص بك وقتما تشاء وطالما رغبت في ذلك.

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