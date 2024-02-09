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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توفير 866 فرصة عمل ومنح 1028 تصريح مزاولة مهنة

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقريرًا من مديرية العمل بالجهود التي قامت بها المديرية خلال شهر في مجال التشغيل والتفتيش ومنح التراخيص لافتًا إلى قيام المديرية بتوفير 866 فرصة عمل للشباب من الجنسين بشركات ومصانع القطاع الخاص تبعًا لمؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم الحرفية المكتسبة منهم 15 فرصة عمل لذوى الهمم مؤكدًا أن ذلك يأتي وفقًا لخطة المحافظة للعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة للشباب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.


وأوضح المحافظ إن مديرية العمل تواصل دورها الداعم للشباب والعمل للحد من مشكلة البطالة من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال مكاتب التشغيل أو في مجال التدريب المهني على بعض المهن والحرف المطلوبة بسوق العمل بالشكل الذي يضمن لهم استغلال فرص العمل المتاحة ويمكنهم من الالتحاق بها فضلاً عن عقد ندوات ثقافة العمل الحر أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات مشيرًا إلى أن هناك تنسيق دائم مع شركات ومصانع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل بمراكز المحافظة المختلفة.

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من جانبه قال علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط أن المديرية وفرت 866 فرصة عمل من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2526 شاباً كما نفذت أكثر من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة حيث تم تدريب 20 متدرب على مهنة التطريز و19 متدرب على مهنة صيالنة المحمول بالإضافة إلى استخراج 1028 شهادة قياس مستوى مهارة و1028 كارينهات مزاولة حرفة وفي مجال التشغيل الخارجي تم تسليم 12 عقد من الوزارة بالإضافة إلى 13 عقد تم استخراجها وتسليمها للمواطنين وفي مجال العمالة المنتظمة تم صرف قيمة مبالغ 36 ألف 450 جنيه كما تم الاشتراك في لجان منح تراخيص لعدد 27 منشأة موضحًا إنه في مجال السلامة المهنية تم التفتيش على 112 منشأة عدد العاملين بها 6970 أسفرت عن تحرير 52 محضر للمنشآت المخالفة وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1242 منشأة يعمل بها عدد 3148 عاملا وأسفرت عن تحرير 57 محضرًا وتم عقد 4 ندوات في مجال السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى تلقى 5 شكوى عمالية وتم بحثها جميًعا أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم تم التفتيش والمتابعة على 1242 منشأة.

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