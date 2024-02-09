تفاصيل جديدة حول اختفاء مريم مجدي في سويسرا من خلال بث مباشر

كشف شقيق مريم مجدي التي اختفت في سويسرا، تفاصيل جديدة حول واقعة اختفاء شقيقته، وذلك خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي بـ فيس بوك، و كد أن السبب الرئيسي وراء اختفائها هو طليقها المصري وحامل الجنسية السويسرية.

وقال شقيق مريم مجدي بحزن: اختي مختفية منذ الأربعاء 31 يناير، وإنه لا يوجد شخص مستفيد من اختفاء مريم غير طليقها ، لاقتراب موعد الحكم في الجلسة النهائية بقضية حضانة الأطفال التي أقامتها مريم ضد طليقها بسويسرا، قائلًا: الوحيد المستفيد من اختفاء اختي مريم طليقها.

و تابع أن طليق مريم مجدي أخذ البنتين خديجه وفاطمة وهرب من مصر إلى سويسرا ، بعد الحكم بأحقية حضانة الطفلتين للأم ، ومريم عقب معرفتها بما فعل طليقها من أخذ الفتاتين والسفر إلي ولاية شافهاوزن بسويسرا ، ذهبت لكي تبحث عنهم ، وأقامت دعوة قضائية أخري في سويسرا حتي خطفها لكي يتمكن من إثبات إهمالها أمام السلطات السويسرية ، فيستطيع أن يحصل على حضانة البنتين.



استطرد : أختي صدرت لها إقامة بسويسرا لتنفيذ قرار المحكمة بضم حضانة الفتيات لحين توفير مسكن يناسبها من قبل الجهات المختصة بسويسرا، وتم الاتفاق بينها وبين طليقها على طريقة تربية الفتيات فيما بينهما حتى لا تؤثر الخلافات عليهما

وأضاف شقيق مريم مجدي، أنه أرسل للشرطة السويسرية فيديوهات تدين طليق شقيقته وثبت أنه من قام بخطفها من الفندق التي كانت تقيم فيه هي والفتاتين، حيث إن طليق شقيقته مريم مجدي ذهب في تمام الـ 7 صباحًا إلى الفندق محل إقامتها، وفي الساعة الـ 11:56 اصطحبها وابنتيها من الفندق، وهاتفته في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً بتوقيت سويسرا، ومنذ الساعة 9 مساءً بتوقيت سويسرا وهاتف شقيقته مريم مجدي مغلق ولم يستطع أحد منذ ذلك الوقت الوصول إليها.

استطرد أن شقيقته منذ ذلك الوقت لم تغادر المدينة ومختطفة بداخلها، ومختفية منذ 8 أيام، كما أنها تعاني من مرض السكر، مؤكدا أن شقيقته دائمة التحرك بحقن "الأنسولين" وهو العلاج الخاص بمرضى السكر، متسائلًا بحزن شديد خلال البث الخاص به: هل لا يزال لدى شقيقته مريم علاج أم لا، كما أكد أن شقيقته لا تزال على قيد الحياة وأن طليقها يحتجزها فقط، من أجل التأثير النفسي على مريم لكي تخسر القضية.

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