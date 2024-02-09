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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تستهدف مطار المزة العسكري في ريف دمشق

قصف اسرائيلي على
قصف اسرائيلي على سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، أن إسرائيل استهدفت مطار المزة العسكري في ريف دمشق.

جاء ذلك بعدما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن وسائط الدفاع  الجوي السورية  تمكنت من التصدي لأهداف معادية في سماء دمشق.

وقال المرصد السوري إن الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط منطقة السيدة زينب في دمشق؛ مشيرا إلى سقوط قتلى باستهداف لمنزل في ضاحية دمشق لم يتم تحديد هويتهم إلا أن سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الضربات في محيط دمشق.

وأضاف المرصد أن القصف الاسرائيلي استهدف منازل يتواجد بها عناصر حزب الله.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المرصد أن الميليشيات الإيرانية تنقل سلاحا وذخائر من دير الزور إلى مواقع محصنة تابعة لحزب الله عند الحدود السورية اللبنانية تحسبا لضربات أمريكية.

وكانت القوات الأمريكية في سوريا في وقت سابق أطلقت منطادا حراريا في سماء بلدة تل بيدر شمال الحسكة.
وأفادت وسائل إعلام سورية؛ باستهداف القرية الخضراء التي تحوي مساكن جنود الاحتلال الأمريكي في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور.
 وفي وقت سابق سمع  دوي انفجارات قوية في قاعدة الإحتلال الأمريكي بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.
وأطلقت القوات الأميركية منطاد استطلاع ومراقبة في أجواء قاعدتها بحقل كونيكو للغاز  بريف  دير الزور.

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