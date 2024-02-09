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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشان مترميش فلوسك.. علامات تكشف البيض الفاسد من الجيد

صدى البلد

شهد سعر البيض ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية، لذا من المهم معرفة البيض الفاسد من الجيد قبل الشراء لكي لا يتم إهدار الأموال هباء.

 فهناك طرق بسيطة لمعرفة ما إذا كان البيض فاسدًا أم لا قبل الشراء والطهي. 

إليك بعض العلامات التي يجب البحث عنها والاختبارات التى تساعد في معرفة البيض الفاسد وفقا لما جاء في موقع برايت سايد:

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اختبار الطفو:

املأ كوبًا أو وعاءًا عميقًا بالماء البارد.
ضع البيضة في الماء.
إذا غرقت البيضة في القاع، فهذا يعني أنها طازجة.

إذا استقرت البيضة على أحد طرفيها ولكنها لا تزال تلامس القاع، فهذا يعني أنها ليست طازجة تمامًا ولكنها قد تكون آمنة للأكل.

إذا طفت البيضة على سطح الماء، فهذا يعني أنها فاسدة ويجب التخلص منها.
فحص القشرة:

يجب أن تكون قشرة البيضة جافة وخالية من أي تشققات أو شقوق.

تجنب البيض الذي له رائحة كريهة أو نفاذة.
فحص البياض والصفار:

يجب أن يكون بياض البيض صافياً وسميكاً.

يجب أن يكون الصفار منتفخًا ومستديرًا.

تجنب البيض الذي يحتوي على بياض رقيق أو مائي أو صفار مسطح أو منتشر.
اختبار الرائحة:

اكسر البيضة في وعاء نظيف.
شمّ البيضة.
تجنب البيض الذي له رائحة كريهة أو كريهة.
نصائح إضافية:

احفظ البيض في الثلاجة في درجة حرارة 4 درجات مئوية (39 درجة فهرنهايت) أو أقل.
استخدم البيض الطازج أولاً.
تخلص من أي بيض متشقق أو مكسور.
لا تغسل البيض قبل تخزينه.
باستخدام هذه النصائح، يمكنك التأكد من أنك تأكل البيض الطازج فقط.

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