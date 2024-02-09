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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير الأونروا يحذر من مأساة لا نهائية لوكالة غوث اللاجئين

صدى البلد

في بيان أوردته قناة فرانس 24، حذر المدير العام لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، من العمليات العسكرية المحتملة لإسرائيل في رفح، مشددًا على أن مثل هذه العمليات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع المزري في المدينة المدمرة بالفعل.

قدم لازاريني تحديثا للصحفيين يوم الجمعة بشأن العواقب المتوقعة للغزو الإسرائيلي لرفح. وأعرب عن مخاوفه البالغة بشأن التأثير المحتمل على المدنيين، قائلاً: "إن أي عملية عسكرية واسعة النطاق بين هؤلاء السكان لا يمكن أن تؤدي إلا إلى طبقة إضافية من المأساة التي لا نهاية لها والتي تتكشف".

وسلط المدير العام للأونروا الضوء على الضائقة المتزايدة وعدم اليقين بين سكان رفح، مشيراً إلى أن "هناك قلق متزايد وذعر متزايد". 

وشدد على المعضلة العميقة التي يواجهها أهالي رفح، قائلاً: "ليس لدى الناس أي فكرة على الإطلاق إلى أين يذهبون بعد رفح".

ويؤكد هذا البيان الحاجة الملحة إلى إيجاد حل للتوترات المتصاعدة في رفح لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية في المنطقة.

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