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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تمتلك قدرات خارقة.. العثور على سمكة مفترسة عاشت قبل ملايين السنين

سمكة
سمكة

داخل أقدم الأنهار في العالم، عثر باحثون في استراليا على حفريات تعود لسمكة قاتلة عاشت قبل ملايين السنين كانت تملك القدرة على تنفس الهواء.

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ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، كان لدى السمكة المفترسة التي يبلغ طولها 1,3 قدم (40 سم) أنياب كبيرة ومتباعدة، بجانب مجموعة من الأسنان الحادة والمتراصة بإحكام، كما  كان لديها أربعة أطراف، ويُنظر إليها على أنها من أسلاف الحيوانات الحديثة ذات العمود الفقري.


امتلكت القدرة على تنفس الهواء
السمكة المعروفة باسم Harajicadectes zhumini مميزة لأن العلماء في جامعة فلندرز يعتقدون أنها بخلاف جميع الأسماك المعروفة، تملك القدرة على تنفس الهواء، وتجري عملية التنفس هذه من خلال فتحات كبيرة في الجزء العلوي من جمجمتها.


وأوضح عالم الحفريات الذي عمل في الدراسة الدكتور بريان تشو: "يُعتقد أن هذه الهياكل الحلزونية تسهل تنفس الهواء السطحي، وهناك أسماك البشير الأفريقية في العصر الحديث لها هياكل مماثلة لامتصاص الهواء من على سطح الماء.

الأنهار

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