إعلام عبري: إسرائيل رفضت جزءا من مطالب حماس بشأن صفقة الأسرى

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل رفضت جزءا كبيرا من مطالب حركة حماس ولكنها أبدت استعدادا للدخول في مفاوضات على أساس محادثات باريس.

وسلم مسؤولون إسرائيليون رد تل أبيب على حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى، إلى قطر ومصر والولايات المتحدة.

وجرت مشاورات مكثفة خلال الأسابيع الماضية بشأن صفقة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي، وحركة حماس بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وسعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، إلى دفع اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، خلال محادثات مع القادة العسكريين السابقين في حكومة الحرب الإسرائيلية، في ختام جولة في الشرق الأوسط دون الحصول على التزام بعيد المنال بتوقف مؤقت في عملية السلام.

وكان المسؤولون الأمريكيون قد خففوا من التوقعات بأن بلينكن سيحقق انفراجة خلال زيارته الأخيرة للمنطقة منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر، ولم يتوقع سوى قليلين أن يوافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الفور على اقتراح حماس المضاد لتسوية أولية، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وطالبت حماس بانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع مع بقاء الحركة في السلطة، وإطلاق سراح حوالي 1500 أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين الذين تم اختطافهم خلال هجوم حماس القاتل على جنوب إسرائيل.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي محادثات في تل أبيب مع بيني جانتس وعضو الكنيست جابي آيزنكوت، وهما رئيسان سابقان للجيش الإسرائيلي انضما إلى حكومة وحدة حربية بعد 7 أكتوبر.