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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أطلقتها مصر.. جهاد الحرازين: قناعة ورؤية عالمية ترفض تهجير الفلسطينيين.. فيديو

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي يرصد مواصلة عملياته العسكرية في قطاع غزة.

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مدير مركز الأهرام للدراسات: شبه إجماع دولي على رفض التهجير القسري للفلسطينيين

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برلماني أردني: توافق موقف القاهرة وعمان أفشل التهجير القسري للفلسطينيين

أضاف الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو عبر في تصريحاته عن ضرورة الوصول إلى منطقة رفح".

أشار: "رفح هي المنطقة الأكثر ازدحاما خاصة بعدما نزح معظم سكان قطاع غزة بعد عمليات الضرب والقتل والتدمير التي مارسها الاحتلال على مدار الأشهر الماضية".

تابع الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس،: "أصبح هناك قناعة ورؤية عالمية أطلقتها مصر ترفض فكرة التهجير القسري للفلسطينيين".

الاحتلال الاسرائيلي

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