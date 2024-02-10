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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ليس لنا مصالح مع بولندا.. «بوتين» يخرج عن صمته منذ الحرب الروسية الأوكرانية|فيديوجراف

صدى البلد

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

بوتين أكد على أن روسيا تناضل من أجل مصالحها، وأنه ليس لبولندا ولاتفيا مصلحة في حرب روسيا وأوكرانيا، وسأل المذيع بوتين: "هل من الممكن إرسال قوات روسية لبولندا؟".

أكد بوتين أن ذلك سيحدث في حالة واحدة وهي هجوم بولندا على روسيا، كما أكد أن روسيا ليس لها مصلحة مع بولندا أو لاتفيا، ووضح “الكرملين” أن بوتين وافق على إجراء المقابلة، لأن النهج الذي يتبعه المذيع يختلف عن التغطية "أحادية الجانب".


للمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة الفيديو التالي:

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