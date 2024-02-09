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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رحلة جوية بريطانية تتعطل عن موعدها لسبب صادم.. ماذا حدث؟

رحلة جوية
رحلة جوية

في واقعة غريبة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تأخرت رحلة للخطوط الجوية البريطانية عن الإقلاع قرابة ساعة بسبب وسائد مقاعد الطائرة.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم منع الطائرة من الإقلاع؛ لأن وسائد مقاعدها كانت واسعة وسميكة، في حين كان العديد من الركاب يفضلون مقاعد أكثر ليونة وإسفنجية، ما أحدث حالة فوضى غير مسبوقة منعت المسافرين من الوصول إلى وجهتهم في الوقت المحدد، حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.


وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة كان مقرر لها المغادرة من ميلانو بإيطاليا وتهبط في مطار هيثرو بلندن. ومع ذلك، قرر مسؤولو الطيران الإيطاليون إجراء فحص مفاجئ لطائرة إيرباص A320neo، ما أدى إلى تأخير في الخدمة أثار استياء الركاب على متن الطائرة.

ووُضعت وسائد المقاعد التي تسببت في المشكلة في صفوف الخروج العلوية، وعادةً ما تكون الوسائد الموجودة على هذه المقاعد أقل تعزيزًا؛ لأن ذلك يضمن وجود مساحة أكبر للإخلاء المحتمل إذا احتاج الركاب إلى النزول من الطائرة في حالة الطوارئ.

وبعد تفتيش طائرة الخطوط الجوية البريطانية، اتضح أن الطائرة لم تكن تحتوي على الوسائد المعدلة المطلوبة.

ونشر أحد الركاب على متن الرحلة المزدحمة سلسلة من مقاطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك». وفي مقاطع الفيديو، يظهر ركاب درجة الأعمال المنزعجين الذين يرتدون البدلات وهم يتذمرون من الوضع

رحلة الجوية

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