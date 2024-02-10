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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يبعث مدير المخابرات المركزية للقاهرة لبحث اتفاق جديد بشأن المحتجزين بغزة

صدى البلد

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي بأن الرئيس جو بايدن يعتزم إرسال مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى القاهرة الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول الجهود المبذولة لبدء مفاوضات حول صفقة جديدة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يصل بيرنز إلى مصر يوم الثلاثاء المقبل، فيما أعرب المسؤولون الأمريكيون عن بعض التفاؤل، وقالوا إنه على الرغم من أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الطرفين، فإن رد حماس يوفر فرصة للمفاوضات حول اتفاق جديد.

يذكر أن مسؤولاً إسرائيليًا كبيرًا قال لموقع "والا" العبري الجمعة، إن إسرائيل أبلغت مصر وقطر، الوسطاء في المحادثات مع حركة حماس، رفضها عددًا كبيرًا من مطالب الحركة التي تضمنها مقترحها لتبادل الأسرى، ولكنها أبدت عزمها الدخول في مفاوضات على أساس المقترح الأصلي الذي تم التوصل إليه في محادثات باريس.

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وذكر المسؤول أن الرد الإسرائيلي حمل إشارات إلى الوسطاء بأنه رغم الرد العلني القاسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأربعاء، على مقترح الحركة، إلا أن إسرائيل لم تغلق الباب أمام مواصلة التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى.

واجتمعت الحكومة الإسرائيلية لمدة 7 ساعات الخميس، لصياغة رد على مقترح حماس لإبلاغه للوسطاء، وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير إن أعضاء من فريق التفاوض الإسرائيلي قدموا للوزراء رسالة أرادوا إبلاغها للوسطاء، بشأن الرد على مقترح حماس، وأن الوزراء وافقوا على تلك الرسالة.

وأعلنت حركة حماس، الثلاثاء، تسليم ردها على "الاتفاق الإطاري"، بشأن حرب غزة، والذي يتضمن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع، إلى قطر ومصر.

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