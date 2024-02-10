صديقة مريم مجدي المختفية بسويسرا تروي اللحظات الأخيرة قبل اختفائها

كشفت إسراء يسري صديقة مريم مجدي التي اختفت بدولة سويسرا، تفاصيل جديدة حيث روت أن هناك مكالمة هاتفية جمعتها بها وكانت برفقة اولادها حيث تحدثت معها عن طلاقها من زوجها في سويسرا وأنها تشعر بتوتر كبير.

واضافت لـ صدى البلد انها بعد المحادثة التي جمعتها بها عبر الفيديو كول اختفت تماما وأغلق هاتفها وان لديها شكوك بأن زوجها هو وراء ذلك الأمر

واستطردت أن زواج مريم مجدي كان زواج صالونات لأن أهل الزوج من مصر و جدة مصري و حامل الجنسية السويسرية وتم التعارف من خلال الاقارب.

وقال شقيق مريم مجدي بحزن إن اختي مختفية منذ الأربعاء 31 يناير، وإنه لا يوجد شخص مستفيد من اختفاء شقيقته مريم غير طليقها ، وذلك لاقتراب موعد الحكم بالجلسة النهائية بقضية حضانة الأطفال التي أقامتها مريم ضد طليقها بسويسرا، قائلًا: الوحيد المستفيد من اختفاء اختي مريم طليقها

و تابع أن طليق اختة مريم مجدي أخذ البنتين خديجة و فاطمة و هرب من مصر الي دولة سويسرا ، و ذلك بعد الحكم بأحقية حضانة الطفلتين للأم ، و أن مريم عقب معرفتها بها فعل طليقها من أخذ الفتاتين و السفر إلي ولاية شافهاوزن بسويسرا ، ذهبت لكي تبحث عنهم ، كما أقامت دعوة قضائية أخري و لكن للاسف هذا المرة بدولة سويسرا حتي خطفها لكي يتمكن من إثبات إهمالها أمام السلطات السويسرية ، فيستطيع أن يحصل على حضانة البنتين

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