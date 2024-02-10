منة تيسير تكشف لـ صدي البلد تفاصيل دورها بمسلسل العتاولة في رمضان

طرحت منصة شاهد بوسترات مسلسل العتاولة، الذي يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2024، للمخرج أحمد خالد موسى وتأليف هشام هلال.

كشفت الفنانة منة تيسير لـ صدي البلد أنها تواصل تصوير مسلسل العتاولة و قالت " اللي حمسني للمشاركة ىان الدور جديد عليا معملتيش زيه قبل كده وفي مشاعر و أحاسيس كتير و مختلف عن كل ادواري اللي قبل كده شكلا و مضمونا"

نجوم مسلسل العتاولة



مسلسل العتاولة، يشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا وطارق لطفي كل من: باسم سمرة، زينة، مي كساب، هدى الإتربي، حنان يوسف، مؤمن نور، أحمد كشك، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقين بينهم عداوة وتتطور الأحداث بعد ذلك.



ويشارك في مسلسل العتاولة مجموعة كبيرة من النجوم رفقة الفنان أحمد السقا، وهم: الفنان طارق لطفي، الفنانة مي كساب، منة تيسير ، هدى الإتربي، حنان يوسف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.