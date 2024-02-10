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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة| سارة سلامة تثير الجدل بهذه الإطلالة..شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بدصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب قصير كشف عن بطنها مع بنطلون باللون الأسود ونسقت معهما جاكت بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

لم تظهر سارة سلامة بأي مجوهرات أو إكسسوارات فهي اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت ماكياج صاخب مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

سارة سلامة 
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