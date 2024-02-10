جمال بيومي: بيان الرئاسة يؤكد توافق مصر وأمريكا على إدخال المساعدات لغزة

علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على بيان رئاسة الجمهورية حول موقف مصر وأمريكا المشترك فيما يخص القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز إن البيان مهم جدًا في هذا التوقيت، وكُتب بحرفية شديدة لكي يضع النقاط على الحروف فيما يخص موقف مصر التي لم تتأخر في إدخال المساعدات لغزة منذ اللحظة الأولى للحرب.

وأضاف أن بيان الرئاسة يؤكد توافق المواقف بين مصر وأمريكا لإدخال المساعدات، واستمرار العمل المشترك بينهم.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية حكومة أقلية جاهلة بنظم الحكم وأصول العلاقات الدولية، حتى أن وزراء الحكومة الإسرائيلية متطرفين.