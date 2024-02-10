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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يوجه مسئولي الري وحماية الأراضي لإزالة التعديات ضمن الموجة الـ 22

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الموارد المائية والري

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الري وحماية الأراضي بمديرية الزراعة وكافة الجهات المعنية لتنفيذ حملات الإزالات لكافة التعديات على الاراضي أملاك الدولة التابعة للري والمجاري المائية والترع والمصارف ضمن الموجة الـ 22 الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ،حالياً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على حقوق الدولة وتأكيد هيبتها وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور المهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط والمهندس علي هريدي مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة لمتابعة سير العمل في حملات الإزالة الجارية في الوقت الحالي.


وقد تناول اللقاء ؛ استعراض الجهود المبذولة وما تم تنفيذه من حملات الإزالة الجارية بمختلف المراكز والتي تم رصدها خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن ، كما ناقش اللقاء الجهود التي تمت في تطهير الترع والمصارف خلال السدة الشتوية.


وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة أشكال التعديات والإشغالات على الترع والمصارف في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة والتعامل معها بشكل فوري وحاسم من أجل الحفاظ على حق الدولة خاصة أن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة مع ضرورة حسن إدارة واستغلال جميع الأراضي من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري وخاصة الاراضى التى تم استردادها ، لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
جدير بالذكر أن الموجة الـ 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

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